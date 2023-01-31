В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

В партии Саакашвили заявили о переводе экс-президента Грузии в реанимацию

Газета.Ruиещё 1

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине, на критической отметке, заявил член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе, передает "Sputnik.Грузия". По его словам, политика перевели в реанимацию.

В партии Саакашвили заявили о переводе экс-президента Грузии в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Состояние Саакашвили тревожное, на критической отметке. Для того, чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении", - отметил Чиладзе.

Официально информацию о возможном переводе Саакашвили в реанимацию пока не подтвердили. В частности, "Sputnik.Грузия" подчеркивает, что об этом не говорили члены семьи политика. Кроме того, не говорили об этом и другие представители "Единого национального движения" - партии, основанной Саакашвили.

Ранее сообщалось, что клинический директор частной клиники "Вивамед" в Тбилиси, в которой находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Чхаидзе призвал членов семьи политика убедить его вернуться к прописанному врачами полноценному лечению, чтобы избежать фатальных последствий.

В мире,Михаил Саакашвили,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители