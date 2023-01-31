В партии Саакашвили заявили о переводе экс-президента Грузии в реанимацию

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили , находящегося в заключении на родине, на критической отметке, заявил член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе, передает "Sputnik.Грузия". По его словам, политика перевели в реанимацию.

"Состояние Саакашвили тревожное, на критической отметке. Для того, чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении", - отметил Чиладзе.

Официально информацию о возможном переводе Саакашвили в реанимацию пока не подтвердили. В частности, "Sputnik.Грузия" подчеркивает, что об этом не говорили члены семьи политика. Кроме того, не говорили об этом и другие представители "Единого национального движения" - партии, основанной Саакашвили.