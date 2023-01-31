Президент Литвы призвал Запад «переступить красную линию»

Необходимо «переступить красную линию» и поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал LRT.

«Истребители, ракеты дальнего действия - это существенная военная помощь, и сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить», - сказал Науседа.

При этом он подчеркнул, что Западу не раз приходилось стирать «красные линии», когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке летального оружия. Он также подчеркнул, что Литва оказала Украине военную поддержку «на сотни миллионов евро» и эта цифра будет расти.