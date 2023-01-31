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57 минут назад

Грету Тунберг в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира

ТАСС

19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future ("Пятницы во имя будущего" ) в четвертый раз номинированы на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру выдвинул член парламента Норвегии от Партии "зеленых" Рауанд Исмаил, сообщает во вторник информационное агентство Норвежское телеграфное бюро.

Грету Тунберг в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Благодаря движению "Пятницы во имя будущего" и Грете Тунберг климатические забастовки собрали молодых людей со всего мира для этой борьбы, потому они стали достойными лауреатами премии мира. Они меняют мир в режиме реального времени", - прокомментировал Исмаил.

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В 2019 году Тунберг была фаворитом букмекерских компаний на получение премии.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции, членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В последнее время формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

Выдвигать кандидатов на премию можно было до 31 января, после этого право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, проходящей, как правило, в феврале. Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

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