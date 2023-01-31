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В ООН призвали соблюдать суверенитет Ирана

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал атаку беспилотников на военный завод в Иране, призвав соблюдать суверенитет стран. Об этом сообщает The National.

Дюжаррик подчеркнул, что в ООН с обеспокоенностью следят за новостями о происшествиях в Иране. Организация призвала все стороны воздерживаться от любых «эскалационных шагов, уважать суверенитет и территориальную целостность государств».

«Худший кризис в истории микрочипов»

Bloomberg рассказало о «худшем кризисе в истории», с которым столкнулся рынок чипов памяти. Падение спроса на гаджеты нанесло «огромный удар» по компаниям Hynix и MicronFalling, специализирующимся на производстве полупроводниковой памяти, подчеркивает агентство.

Продажи сократились на 30-35 процентов, на складах образовался переизбыток чипов (запасов хватит на три-четыре месяца), цены на них резко упали. Это дестабилизирует положение поставщиков и вредит азиатским экономикам, зависящим от экспорта технологий. По прогнозам, в 2023 году совокупные операционные убытки производителей чипов достигнут рекордных пяти миллиардов долларов. Bloomberg объясняет, что падение спроса последовало за всплеском продаж в пандемию, когда люди переходили на удаленку и скупали технику для работы дома.

Пять угроз для доллара

Business Insider назвал пять основных угроз для доминирования доллара в мире: это планы Бразилии и Аргентины создать единую валюту, планы Ирана и России по совместному стейблкоину, торговля между ОАЭ и Индией в рупиях, стремление Китая покупать нефть за юани и планы БРИКС создать резервную валюту.

Business Insider подчеркивает, что судьба части из этих планов еще не определена, но, по данным Международного валютного фонда, господство доллара в качестве главного резервного средства уже идет на убыль. Центральные банки разных стран диверсифицируют свои активы в такие валюты, как китайский юань, шведская крона и южнокорейская вона.

Украине предрекли поражение через шесть месяцев

Автор книг по геополитике Брэндон Дж. Вейхерт заявил в своей статье для Asia Times, что в ближайшие полгода Украина «будет раздавлена под натиском России». По его мнению, НАТО напрасно истощает свои запасы оружия и казну и «ставит мир на грань очередного глобального конфликта между великими державами».

Вейхерт подчеркнул, что напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под давлением России - при этом пока это даже не давление в полную силу. Фактическое количество западных танков (даже если их отправят на Украину в ближайшее время) будет мизерным по сравнению с возможностями российских танковых войск, заявил автор. Он подчеркнул, что «в такой отчаянный момент» у ВСУ почти нет подготовки по эксплуатации западных танков, а опыт их обслуживания - и вовсе нулевой.

Bloomberg: больше половины американцев живут от зарплаты до зарплаты

Новое исследование Pymnts.com и LendingClub Corp показало, что доля американцев, живущих от зарплаты до зарплаты, выросла в 2022 году на три процента и достигла 64 процентов. Как сообщает Bloomberg, большинство новоприбывших в этой категории относятся к высокооплачиваемым работникам (с заработком в сто тысяч долларов в год).