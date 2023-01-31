Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Первые сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 12:15 мск. К 12:19 зона воздушной тревоги охватила всю территорию Украины.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.