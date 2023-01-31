Официальный представитель МИД КНР Мао Нин пока не подтвердила информацию о возможном визите Си Цзиньпина в Россию, подчеркнув, что Россия и Китай поддерживают тесный контакт на всех уровнях. Об этом пишет РИА Новости.

«Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и вносить свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире», - сказала дипломат.

При этом она ничего не сообщила о возможном визите лидера КНР в Россию.

«Что касается конкретного визита, на данный момент я не располагаю информацией, которой бы могла поделиться», - отметила Мао Нин.