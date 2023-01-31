Иран задумался о пересмотре позиции по конфликту на Украине

Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщил портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно (спецоперации – ред. НСН) на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства», - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.

Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств.

Так, в ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе Ирана произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.

Позже Михаил Подоляк опубликовал в Twitter запись: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани назвал подозрительными заявления советника главы офиса украинского президента и потребовал от Киева официальных и четких объяснений.

«Насер Канани осудил враждебную и провокационную позицию советника офиса президента Украины и назвал подозрительными его заявления относительно недавней враждебной акции против военного объекта в Исфахане», — говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

По информации здания Al Arabiya, временного поверенного в делах Украины в Тегеране 30 января вызвали в МИД Ирана после высказываний Подоляка. Там указали, что помощник президента Владимира Зеленского напрямую связал инцидент с боевыми действиями в зоне спецоперации.

При этом еще в декабре 2022 года Михаил Подоляк выступал за «более разрушительные инструменты» давления на Иран, который, по мнению Киева, поставляет Москве дроны.

«(Следует – ред НСН) перейти к более разрушительным инструментам: уничтожению заводов, аресту поставщиков», — писал он на своей странице в Twitter.

Между тем в атаках на объекты в Иране подозревают не только Украину. Телеканал Al Arabiya заявлял, что удар по заводу могли нанести США и «еще одна страна», а иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

«Удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия», — говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в свою очередь заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать инцидент. О непричастности США к ударам говорили и собеседники Reuters из числа американских чиновников. Агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что США возложили ответственность за случившееся на Израиль.

Тем временем российский МИД осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

Некоторые эксперты и специалисты считают, что в ударах по объектам в Иране может быть замешана и Великобритания. Востоковеда Карине Геворгян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что у западных стран есть определенные террористические группы, которые действуют на территории Ирана или с сопредельных с ним государств.

«То, что они (Запад – ред. НСН) давно сотрудничают с противниками Ирана, хорошо известно. У Запада есть определенные группы, которые традиционно действуют на территории Ирана или с территории сопредельных государств. Без Великобритании не обошлось», - сказала Геворгян.

Так, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что в ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию. По его совам, важно избежать эскалации в регионе. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы анализируют информацию с атаками на Иран.

Ещё одна версия от источников The Wall Street Journal (WSJ) гласит, что за атаками на оборонные предприятия Ирана якобы стоит израильская спецслужба Моссад.

Иран рассматривает Украину в качестве потенциальной виновной стороны в атаке дронов на Исфахан. Об этом пишет портал Amwaj.media со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране.

«Украина фигурирует в числе потенциальных виновников», — пишет портал.

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Об этом у себя в социальных сетях заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах», — написал у себя Николенко.

При этом он указал, что Украина «неоднократно предостерегала Иран» о том, что «последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией». Также Николенко процитировал «персидскую народную мудрость», которая гласит: «не делай другому зла, и себе не навредишь».

новость от 24 декабря 2022 года

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк заявил, что Иран якобы планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций». В связи с эти политик сообщил, что нужно ликвидировать предприятия, производящие беспилотники.

Wikipedia

«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк.

Украинская сторона считает, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6.

Украина не имеет средств, которые смогли бы противостоять иранским баллистическим ракетам, заявил представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», — цитирует его РИА Новости.

По словам Игната, для противостояния такого рода угрозам Киеву нужны такие системы противовоздушной обороны, как американский Patriot PAC-3 последнего поколения или французские SAMP/T.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что заявления Запада о якобы поставках Ираном беспилотников России так и остаются недоказанными, фактов никто не привёл и не пытался.

Глава Минобороны Ирана Реза Аштиани ранее заявил, что представители Киева на встрече экспертов не предоставили Тегерану документов, которые бы подтвердили применение Россией иранских дронов.

новость от 22 декабря 2022 года

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что Иран неоднократно реагировал на заявления Киева в отношении претензий о передаче беспилотников, и заявил, что государство не отправляло никакой военной техники ни одной стороне.

Он также призвал президента Украины извлечь урок из судеб государств, которые радовались поддержке США.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

Иран не признает вхождение в состав России Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на то, что у Тегерана и Москвы прекрасные отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Мы не стремимся к двойным стандартам. Мы выступаем против войны в Ираке, Сирии, Йемене, Палестине и Афганистане. И точно так же мы выступаем против войны и перемещения людей на Украине. С другой стороны, мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы настаиваем на нашем последовательном принципе во внешней политике", - сказал он.

"Когда мы говорим, что война не является решением на Украине, мы имеем это в виду, мы считаем это фундаментальной политикой и полагаемся на это", - добавил Абдоллахиян.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.