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27 минут назад

Внук де Голля призвал урезонить США и добиться мира с РФ

Никита Бородкин

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что вслед за поставками танков Украине может достаться более мощное оружие. Как сообщает РИА Новости, он призвал Запад «урезонить американцев» и добиться устойчивого мира с Россией.

Внук де Голля призвал урезонить США и добиться мира с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам де Голля, передача Киеву танков «спровоцирует» поставку оружия все большей дальности, что увеличивает риск ядерного конфликта. Он назвал его «бездной, на грани которой мы стоим».

«Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии», — добавил он.

Де Голль подчеркнул, что у России и Франции есть крепкая общая история, несмотря на случающиеся конфликты и то, что Париж стал недружественным по отношению к Москве. По его мнению, общность истории сможет затмить конфликт интересов.

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