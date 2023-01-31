Внук де Голля призвал урезонить США и добиться мира с РФ

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что вслед за поставками танков Украине может достаться более мощное оружие. Как сообщает РИА Новости, он призвал Запад «урезонить американцев» и добиться устойчивого мира с Россией.
По словам де Голля, передача Киеву танков «спровоцирует» поставку оружия все большей дальности, что увеличивает риск ядерного конфликта. Он назвал его «бездной, на грани которой мы стоим».
«Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии», — добавил он.
Де Голль подчеркнул, что у России и Франции есть крепкая общая история, несмотря на случающиеся конфликты и то, что Париж стал недружественным по отношению к Москве. По его мнению, общность истории сможет затмить конфликт интересов.