Внук де Голля призвал урезонить США и добиться мира с РФ

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что вслед за поставками танков Украине может достаться более мощное оружие. Как сообщает РИА Новости, он призвал Запад «урезонить американцев» и добиться устойчивого мира с Россией.

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По словам де Голля, передача Киеву танков «спровоцирует» поставку оружия все большей дальности, что увеличивает риск ядерного конфликта. Он назвал его «бездной, на грани которой мы стоим».

«Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии», — добавил он.