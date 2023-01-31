В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
30 минут назад

Додон обвинил президента Молдавии Санду в желании продать земли страны иностранцам

Газета.Ru

Власти Молдавии подготовили законопроект, который позволит продавать земли сельскохозяйственного назначения зарубежным гражданам, заявил бывший молдавский президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что глава государства Майя Санду готова пойти на этот шаг, несмотря на свои прошлые обещания.

Додон обвинил Санду в желании продать земли страны иностранцам
Фото: Kremlin Pool/Global Look PressKremlin Pool/Global Look Press

"Майя Санду, хваставшаяся в телевизионных студиях, что никогда не продаст ни куска страны, готовится целиком отдать Молдову иностранцам правительство Майи Санду разработало проект поправок в земельный кодекс, дающих "зеленый свет" иностранцам на покупку сельскохозяйственных земель в нашей стране. Ассоциации фермеров уже бьют тревогу. Однако, к сожалению, ни Майя Санду, ни ее [правящая партия "Действие и солидарность"] ПДС глас народа не слышат. Они слишком заняты реализацией навязанной извне повестки", - написал Додон.

Как указал бывший президент Молдавии, в подобных условиях страна рискует потерять не только земли, но и своих граждан. Он также добавил, что, по сути, республика может лишиться своих главных богатств из-за политики нынешнего руководства государства.

Ранее Додон заявил, что Санду под давлением Запада втягивает Молдавию в конфликт на Украине.

В мире,Игорь Додон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители