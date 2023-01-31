Додон обвинил Санду в желании продать земли страны иностранцам

Власти Молдавии подготовили законопроект, который позволит продавать земли сельскохозяйственного назначения зарубежным гражданам, заявил бывший молдавский президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что глава государства Майя Санду готова пойти на этот шаг, несмотря на свои прошлые обещания.
"Майя Санду, хваставшаяся в телевизионных студиях, что никогда не продаст ни куска страны, готовится целиком отдать Молдову иностранцам правительство Майи Санду разработало проект поправок в земельный кодекс, дающих "зеленый свет" иностранцам на покупку сельскохозяйственных земель в нашей стране. Ассоциации фермеров уже бьют тревогу. Однако, к сожалению, ни Майя Санду, ни ее [правящая партия "Действие и солидарность"] ПДС глас народа не слышат. Они слишком заняты реализацией навязанной извне повестки", - написал Додон.
Как указал бывший президент Молдавии, в подобных условиях страна рискует потерять не только земли, но и своих граждан. Он также добавил, что, по сути, республика может лишиться своих главных богатств из-за политики нынешнего руководства государства.
Ранее Додон заявил, что Санду под давлением Запада втягивает Молдавию в конфликт на Украине.