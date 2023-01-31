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37 минут назад

Умер участник "Евровидения" Одд Бёрре

Российская Газета

28 января на 84-м году жизни скончался норвежский поп-певец Одд-Бёрре Сёверсен, выступавший как Одд Бёрре. О смерти артиста сообщает nrk, уточнив, что Одд "мирно ушел вечером в окружении родных".

Умер участник "Евровидения" Одд Бёрре
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сёренсен родился 9 августа 1939 года в Харстаде. Музыкальную карьеру начал в 1962 году в составе Kjell Karlsen's Orchestra, периодически выступая и сольно. Несколько раз "с относительным успехом" принимал участие в Melodi Grand Prix - национальном отборочном конкурсе на "Евровидение", в 1968-м наконец добившись желаемого. На смотре Одд спел композицию Stress, набрав два балла и финишировав предпоследнем.

В период с 1965-го по 1969-й Одд выпустил четыре альбома, получившие стабильно средние оценки. Кроме разве что очень холодно принятой пластинки Lapplandsflicka.

В 1978-м Одд прекратил было заниматься музыкой, устроившись на работу страховым агентом, однако в 2000-м вернулся в шоу-бизнес, вновь влившись в Kjell Karlsen's Orchestra.

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