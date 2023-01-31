Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник на регулярном брифинге не подтвердила и не опровергла информацию о готовящемся этой весной визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
"Китай и Россия поддерживают тесные контакты на разных уровнях для содействия развитию двух стран, внося вклад в мирное глобальное развитие. Что касается этого конкретного визита, то у меня пока нет информации для публикации", - сказала она.
В понедельник МИД РФ сообщил о том, что визит председателя КНР Си Цзиньпина запланирован на весну этого года и станет центральным событием в отношениях Москвы и Пекина в 2023 году.