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36 минут назад

МИД КНР не подтвердил и не опроверг информацию о визите Си Цзиньпина в Россию весной

ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник на регулярном брифинге не подтвердила и не опровергла информацию о готовящемся этой весной визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Китай и Россия поддерживают тесные контакты на разных уровнях для содействия развитию двух стран, внося вклад в мирное глобальное развитие. Что касается этого конкретного визита, то у меня пока нет информации для публикации", - сказала она.

Си Цзиньпин сделал заявление о конфликте на Украине

В понедельник МИД РФ сообщил о том, что визит председателя КНР Си Цзиньпина запланирован на весну этого года и станет центральным событием в отношениях Москвы и Пекина в 2023 году.

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