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54 минуты назад

Избранный президент Чехии Павел разозлил Китай звонком главе Тайваня

Газета.Ru

Избранный президент Чехии Петр Павел созвонился со своей тайваньской коллегой Цай Инвэнь и принял ее поздравления с победой на выборах, пишет Euractiv. По данным портала, диалог политика с главой спорного острова вызвал гнев со стороны Китая.

Президент Чехии Павел разозлил Китай звонком главе Тайваня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечается, разговор Павела с Цай Инвэнь длился около часа, в ходе беседы стороны договорились об укреплении партнерства. По словам избранного президента Чехии, Прага и Тайбэй разделяют общие ценности.

"Разговаривал с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Я поблагодарил ее за поздравления [с победой на выборах] и заверил, что Тайвань и Чехия разделяют ценности свободы, демократии и прав человека. Мы договорились об укреплении нашего партнерства", - указал Павел.

При этом в МИД Чехии заявили, что звонок избранного президента главе Тайваня привел к тому, что внешнеполитическое ведомство КНР связалась с послом Праги в Пекине. По словам официального представителя чешского МИД Марианы Вернеровой, китайская сторона выразила свою обеспокоенность на фоне информации о переговорах Павла и Цай Инвэнь.

Ранее сообщалось, что Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены отправиться на Украину.

В мире,Петр Павел,Цай Инвэнь,
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