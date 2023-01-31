"С учетом нестабильной ситуации в Исламской Республике Иран (ИРИ) и теракта, совершенного в отношении дипломатического представительства страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не совершать поездки в ИРИ без необходимости, а в случае поездок проявлять высокую осторожность", - говорится в распространенном во вторник предупреждении внешнеполитического ведомства.

Гражданам Азербайджана, находящимся в Иране, рекомендовано соблюдать правила безопасности. По консульским и другим вопросам они могут обратиться в генконсульство Азербайджана в Тебризе.

27 января МИД Азербайджана сообщил о вооруженном нападении на посольство страны в Тегеране, в результате которого был убит начальник охраны дипипредставительства, а двое его коллег получили ранения. В воскресенье сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей были эвакуированы в Баку, всего было вывезено 53 человека. Замглавы МИД Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство полностью приостановило дипломатическую деятельность, однако генконсульство в Тебризе продолжает функционировать в штатном режиме.