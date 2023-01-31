В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
49 минут назад

МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Иран

ТАСС

МИД Азербайджана призвал граждан республики воздержаться от поездок в Иран без необходимости из-за вооруженного нападения на посольство страны в Тегеране, совершенного 27 января.

"С учетом нестабильной ситуации в Исламской Республике Иран (ИРИ) и теракта, совершенного в отношении дипломатического представительства страны, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не совершать поездки в ИРИ без необходимости, а в случае поездок проявлять высокую осторожность", - говорится в распространенном во вторник предупреждении внешнеполитического ведомства.

Гражданам Азербайджана, находящимся в Иране, рекомендовано соблюдать правила безопасности. По консульским и другим вопросам они могут обратиться в генконсульство Азербайджана в Тебризе.

В ЕС прокомментировали атаку беспилотников на Иран

27 января МИД Азербайджана сообщил о вооруженном нападении на посольство страны в Тегеране, в результате которого был убит начальник охраны дипипредставительства, а двое его коллег получили ранения. В воскресенье сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей были эвакуированы в Баку, всего было вывезено 53 человека. Замглавы МИД Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство полностью приостановило дипломатическую деятельность, однако генконсульство в Тебризе продолжает функционировать в штатном режиме.

В мире,Видео,Халаф Халафов,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители