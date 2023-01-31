Президент Хорватии Зоран Миланович назвал «безумием» разговоры о том, что Россию можно победить в ходе спецоперации, и задал Западу неудобный вопрос. Об этом пишет РИА Новости.

«Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие», — заявил он.

Миланович также высказался против поставок любого летального оружия Киеву. При этом он назвал США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт, в отличие от Европы.

«Я против отправки смертоносного оружия на Украину. Европе слишком дорого обходится это противостояние», — заметил хорватский президент.