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1 час назад

Миланович задал Западу неудобный вопрос о России

Елена Прошина

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал «безумием» разговоры о том, что Россию можно победить в ходе спецоперации, и задал Западу неудобный вопрос. Об этом пишет РИА Новости.

«Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие», — заявил он.

Миланович также высказался против поставок любого летального оружия Киеву. При этом он назвал США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт, в отличие от Европы.

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«Я против отправки смертоносного оружия на Украину. Европе слишком дорого обходится это противостояние», — заметил хорватский президент.

Ранее Зоран Миланович заявил, что Россию с 2014 года провоцировали начать спецоперацию. Он неоднократно высказывался против какого-либо участия Хорватии в украинском конфликте. Глава государства также был против антироссийских санкций, сомневаясь в их эффективности.

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