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22 минуты назад

В Германии рассказали об «услуге» Кремлю со стороны Бербок

Мария Иванова

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что глава МИД страны Анналена Бербок «оказала кремлевской пропаганде большую услугу» своим заявлением о «войне с Россией». Об этом он написал в своей статье для Focus.

Ранее на выступлении перед ПАСЕ Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга» (так она призывала ЕС к единству).

Заявление министра пришлось комментировать ее подчиненным из МИД Германии: они подчеркнули, что Россия борется с «европейским миропорядком и международным правом» и Бербок говорила о противостоянии с РФ именно в этом смысле. Также дипломаты подчеркнули, что свое заявление министр сделала, говоря на иностранном языке - английском.

В немецком МИД подчеркнули, что Германия поддерживает Украину, но не участвует в ее конфликте с Россией.

Мерц подчеркнул, что во время украинского кризиса «каждое слово имеет значение, особенно во внешней политике, особенно при разговоре на иностранном языке».

МИД Германии прокомментировал слова Бербок о «войне Европы против России»

Лидер ХДС назвал слова Бербок «кремлевской пропагандой, которой Москва только рада». По его мнению, нынешнее правительство Германии ведет «плохо скоординированную» внешнюю политику.

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