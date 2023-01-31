Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что глава МИД страны Анналена Бербок «оказала кремлевской пропаганде большую услугу» своим заявлением о «войне с Россией». Об этом он написал в своей статье для Focus.
Ранее на выступлении перед ПАСЕ Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга» (так она призывала ЕС к единству).
Заявление министра пришлось комментировать ее подчиненным из МИД Германии: они подчеркнули, что Россия борется с «европейским миропорядком и международным правом» и Бербок говорила о противостоянии с РФ именно в этом смысле. Также дипломаты подчеркнули, что свое заявление министр сделала, говоря на иностранном языке - английском.
В немецком МИД подчеркнули, что Германия поддерживает Украину, но не участвует в ее конфликте с Россией.
Мерц подчеркнул, что во время украинского кризиса «каждое слово имеет значение, особенно во внешней политике, особенно при разговоре на иностранном языке».
Лидер ХДС назвал слова Бербок «кремлевской пропагандой, которой Москва только рада». По его мнению, нынешнее правительство Германии ведет «плохо скоординированную» внешнюю политику.