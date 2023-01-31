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34 минуты назад

Слова Бербок о войне с Россией назвали подарком Кремлю

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Германии Анналена Бербок фактически сделала подарок Кремлю, когда сказала, что Европа ведет войну с Россией и призвала оказывать Украине дополнительную помощь. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в колонке для издания Focus.

Слова Бербок о войне с Россией назвали подарком Кремлю
Фото: Felix Zahn / PHOTOTHEK / Globallookpress.comFelix Zahn / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Мерц назвал слова министра пропагандой, которой только рады в Москве.

«Такое впечатление, что у федерального правительства есть плохо скоординированная и даже плохо объясняемая внешняя политика и политика безопасности», — предположил лидер ХДС.

Кроме того, он считает, что нарративом Бербок пользуются силы, выступающие против поддержки Украины.

В мире,Анналена Бербок,Фридрих Мерц,
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