Слова Бербок о войне с Россией назвали подарком Кремлю

Глава МИД Германии Анналена Бербок фактически сделала подарок Кремлю, когда сказала, что Европа ведет войну с Россией и призвала оказывать Украине дополнительную помощь. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в колонке для издания Focus.