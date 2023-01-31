Слова Бербок о войне с Россией назвали подарком Кремлю

Глава МИД Германии Анналена Бербок фактически сделала подарок Кремлю, когда сказала, что Европа ведет войну с Россией и призвала оказывать Украине дополнительную помощь. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в колонке для издания Focus.
Мерц назвал слова министра пропагандой, которой только рады в Москве.
«Такое впечатление, что у федерального правительства есть плохо скоординированная и даже плохо объясняемая внешняя политика и политика безопасности», — предположил лидер ХДС.
Кроме того, он считает, что нарративом Бербок пользуются силы, выступающие против поддержки Украины.