Президент Хорватии назвал безумием идею «победы» над Россией

Идеи «победы» над Россией в ходе спецоперации на Украине или её распада являются безумием. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

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Он поинтересовался, какую цель преследует Запад в этом конфликте.

«Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части... Это безумие», — сказал Миланович в интервью изданию Independent.

Хорватский президент также выступил против отправки летального оружия на Украину, так как эти поставки затягивают конфликт.

Накануне Миланович заявил, что Россию пытались провоцировать на вооружённый конфликт с 2014 года.