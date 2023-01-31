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50 минут назад

Президент Хорватии назвал безумием идею «победы» над Россией

RT на русском

Идеи «победы» над Россией в ходе спецоперации на Украине или её распада являются безумием. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Президент Хорватии назвал безумием идею «победы» над Россией
Фото: APAP

Он поинтересовался, какую цель преследует Запад в этом конфликте.

«Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части... Это безумие», — сказал Миланович в интервью изданию Independent.

Хорватский президент также выступил против отправки летального оружия на Украину, так как эти поставки затягивают конфликт.

Накануне Миланович заявил, что Россию пытались провоцировать на вооружённый конфликт с 2014 года.

Ранее хорватский президент сообщил, что Украина не является союзником Загреба, но её насильно пытаются им сделать.

В мире,Зоран Миланович,
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