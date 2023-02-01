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19 минут назад

Президент Австрии прибыл в Киев

Lenta.ruиещё 1

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев.

Президент Австрии прибыл в Киев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Политик опубликовал фотографии с перрона железнодорожного вокзала в украинской столице.

«После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом [Владимиром] Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — высказался он.

Ранее стало известно, что Будапешт и Вена не будут поставлять оружие Украине. «Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии», — заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

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