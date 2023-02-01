Президент Австрии прибыл в Киев

«После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом [Владимиром] Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — высказался он.

Ранее стало известно, что Будапешт и Вена не будут поставлять оружие Украине. «Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии», — заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.