Лула да Силва заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый формат урегулирования российско-украинского конфликта. По его мнению, он может быть создан по аналогии с G20. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, необходимо организовать группу стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру. При этом президент подчеркнул, что Бразилия «готова внести свой вклад», а он может при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. По мнению Лулы да Силвы, важную роль в таких переговорах могли бы также сыграть КНР, Индия и Индонезия. По мнению да Силвы, такой формат мог бы стать своеобразным аналогом G20.