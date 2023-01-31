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1 час назад

Президент Бразилии предложил новый формат решения российско-украинского конфликта

Елена Прошина

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый формат урегулирования российско-украинского конфликта. По его мнению, он может быть создан по аналогии с G20. Об этом пишет ТАСС.

Лула да Силва заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, необходимо организовать группу стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру. При этом президент подчеркнул, что Бразилия «готова внести свой вклад», а он может при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. По мнению Лулы да Силвы, важную роль в таких переговорах могли бы также сыграть КНР, Индия и Индонезия. По мнению да Силвы, такой формат мог бы стать своеобразным аналогом G20.

«Не знаю, будет ли это "двадцатка", "десятка" или "пятнашка", но миру нужен мир"», - отметил Лула да Силва.

Он подчеркнул, что нынешние переговорные инициативы исчерпали себя, поскольку посредникам нечего предложить сторонам. Он также подчеркнул, что обсуждал эту инициативу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и намерен обсудить ее с президентом США Джо Байденом.

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