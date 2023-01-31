Экс-глава ЦРУ озвучил план по захвату Крыма Украиной

Если Вооруженные силы Украины будут теснить российскую армию к границам и одерживать верх, то Киев может начать наступление, чтобы оборвать связь Крыма с Россией. Такое заявление сделал экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреу, передает URA.RU со ссылкой на газету The Washington Post.
Он пояснил, что если армия Украины осознает свои перспективы и сможет переиграть Россию в битве за формирование сил, то через несколько месяцев мир увидит контрнаступательные операции со стороны Киева. Украина непременно попытается вернуть свои территории при любой удобной возможности.
«И в идеальном мире, возможно, разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — добавил Петреу.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев все еще намеревается вернуть потерянные территории, включая Крым. Отставной генерал армии США Бен Ходжес считает, что Украина сумеет добиться желаемого, если у нее будут ракеты ATACMS.