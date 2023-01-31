Экс-глава ЦРУ озвучил план по захвату Крыма Украиной

Если Вооруженные силы Украины будут теснить российскую армию к границам и одерживать верх, то Киев может начать наступление, чтобы оборвать связь Крыма с Россией. Такое заявление сделал экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреу, передает URA.RU со ссылкой на газету The Washington Post.

Он пояснил, что если армия Украины осознает свои перспективы и сможет переиграть Россию в битве за формирование сил, то через несколько месяцев мир увидит контрнаступательные операции со стороны Киева. Украина непременно попытается вернуть свои территории при любой удобной возможности.

«И в идеальном мире, возможно, разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — добавил Петреу.