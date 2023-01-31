Экс-глава ЦРУ озвучил план по захвату Крыма Украиной

«И если они смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше своей территории. И в идеальном мире, возможно, чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом», — цитирует Петреуса The Washington Post.