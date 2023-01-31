В Турции предрекли США очередное поражение

США уже потерпели поражение во Вьетнаме, в Ливии, Корее, Афганистане, Ираке и Сирии, а скоро к ним добавится Украина. Такое заявление сделал обозреватель Sabah Берджан Тутар, передает РИА Новости.

Он считает, что армия Соединенных Штатов не может одержать верх ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны. В качестве причины он указывает их желание «трансформировать побежденных».

«В некотором смысле они хотят невозможного. Поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением», — пояснил обозреватель.

Он считает, что политики Соединенных Штатов не обладают всей необходимой информацией о странах, которым хотят противостоять, и этот факт оборачивается для них не лучшим образом. Часто недостаток данных сопровождается отсутствием стратегического планирования, а также ошибочной картиной мира в целом, пояснил Тутар.