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1 час назад

В Турции предрекли США очередное поражение

Елена Прошина

США уже потерпели поражение во Вьетнаме, в Ливии, Корее, Афганистане, Ираке и Сирии, а скоро к ним добавится Украина. Такое заявление сделал обозреватель Sabah Берджан Тутар, передает РИА Новости.

В Турции предрекли США очередное поражение
Фото: flickr.comflickr.com

Он считает, что армия Соединенных Штатов не может одержать верх ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны. В качестве причины он указывает их желание «трансформировать побежденных».

«В некотором смысле они хотят невозможного. Поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением», — пояснил обозреватель.

Он считает, что политики Соединенных Штатов не обладают всей необходимой информацией о странах, которым хотят противостоять, и этот факт оборачивается для них не лучшим образом. Часто недостаток данных сопровождается отсутствием стратегического планирования, а также ошибочной картиной мира в целом, пояснил Тутар.

Он напомнил, что Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, руководившие США в ходе войны во Вьетнаме, в которой государство потерпело «величайшее поражение», недостаточно знали об отношениях между Советским Союзом, Вьетнамом и Китаем. По его словам, также примечателен период после терактов 11 сентября: выяснилось, что лишь небольшой процент жителей США понимает разницу между шиитами и суннитами.

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