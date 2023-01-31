В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
25 минут назад

Лула да Силва заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

ТАССиещё 2

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в понедельник в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лула да Силва заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским
Фото: ТАССТАСС

"Если я могу помочь, я помогу. Но если потребуется поговорить с Путиным или Зеленским, то я без проблем готов обсудить попытки достижения мира. Что действительно нужно, так это собрать группу тех, кто обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом. И нужно садиться за стол с обоими", - сказал он.

Политик также выступил с инициативой о создании нового широкого международного переговорного формата для достижения мира на Украине по аналогии с "двадцаткой". По его словам, он уже обсудил это с Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также намерен затронуть этот вопрос во время предстоящих контактов с президентом США Джо Байденом в феврале и председателем КНР Си Цзиньпином в марте.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители