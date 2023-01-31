Лула да Силва заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в понедельник в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Если я могу помочь, я помогу. Но если потребуется поговорить с Путиным или Зеленским, то я без проблем готов обсудить попытки достижения мира. Что действительно нужно, так это собрать группу тех, кто обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом. И нужно садиться за стол с обоими", - сказал он.
Политик также выступил с инициативой о создании нового широкого международного переговорного формата для достижения мира на Украине по аналогии с "двадцаткой". По его словам, он уже обсудил это с Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также намерен затронуть этот вопрос во время предстоящих контактов с президентом США Джо Байденом в феврале и председателем КНР Си Цзиньпином в марте.