Лула да Силва заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

"Если я могу помочь, я помогу. Но если потребуется поговорить с Путиным или Зеленским, то я без проблем готов обсудить попытки достижения мира. Что действительно нужно, так это собрать группу тех, кто обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом. И нужно садиться за стол с обоими", - сказал он.