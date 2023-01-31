Порошенко указал на главный минус минских соглашений

Заключенные в 2015 году минские соглашения предоставили Украине возможность провести военные реформы и сформировать международную коалицию против Российской Федерации. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на интервью, которое является частью документального фильма «Путин против Запада» (Putin vs the West) вещательной корпорации BBC.

Фото: ТАСС ТАСС

Он задался вопросом, в чем же состоит успех минских соглашений, учитывая, что Москва «не выполнила ни один из их пунктов». Порошенко считает, что эта договоренность предоставила Украине восемь лет для строительства и улучшения армии, экономики, а также создания «антипутинской коалиции.

Кристоф Хойсген, который с 2005 по 2017 год занимал пост советника по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в свою очередь рассказал, что перед подписанием минских соглашений Петр Порошенко сообщил главе правительства ФРГ о слабости Вооруженных сил Украины в городе Дебальцево. По его словам, Порошенко не скрывал, что силы обороны страны значительно ослабли и едва в состоянии держать рубежи.

«Если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — пояснил Хойсген.