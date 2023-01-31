В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
25 минут назад

Порошенко указал на главный минус минских соглашений

Елена Прошина

Заключенные в 2015 году минские соглашения предоставили Украине возможность провести военные реформы и сформировать международную коалицию против Российской Федерации. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на интервью, которое является частью документального фильма «Путин против Запада» (Putin vs the West) вещательной корпорации BBC.

Порошенко указал на главный минус минских соглашений
Фото: ТАССТАСС

Он задался вопросом, в чем же состоит успех минских соглашений, учитывая, что Москва «не выполнила ни один из их пунктов». Порошенко считает, что эта договоренность предоставила Украине восемь лет для строительства и улучшения армии, экономики, а также создания «антипутинской коалиции.

Кристоф Хойсген, который с 2005 по 2017 год занимал пост советника по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в свою очередь рассказал, что перед подписанием минских соглашений Петр Порошенко сообщил главе правительства ФРГ о слабости Вооруженных сил Украины в городе Дебальцево. По его словам, Порошенко не скрывал, что силы обороны страны значительно ослабли и едва в состоянии держать рубежи.

«Если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — пояснил Хойсген.

В прошлом году в интервью газете Zeit Ангела Меркель заявила, что минские соглашения дали Украине «время, чтобы стать сильнее».

В мире,Советники Путина,Кристоф Хойсген,Ангела Меркель,Петр Порошенко,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители