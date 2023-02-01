Junge Welt: президент Бразилии Лула Да Силва унизил Шольца своей позицией по Украине

Позиция президента Бразилии Лулы да Силвы по поставкам оружия на Украину и отношениям с Россией стала пощёчиной для канцлера Германии Олафа Шольца.
Об этом пишет Junge Welt.
«Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине, а Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, теперь превратилась в государство, находящееся в состоянии войны», — говорится в статье.
Президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.
Ранее сообщалось, что немецкая оппозиция призвала Шольца поддержать предложение Бразилии по созданию нового международного формата для урегулирования ситуации на Украине.