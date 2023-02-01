Junge Welt: президент Бразилии Лула Да Силва унизил Шольца своей позицией по Украине

«Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине, а Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, теперь превратилась в государство, находящееся в состоянии войны», — говорится в статье.