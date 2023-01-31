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59 минут назад

Байден заявил о планах посетить Польшу

ТАССиещё 1

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Байден заявил о планах посетить Польшу
Фото: ТАССТАСС

Как отмечают журналисты пресс-пула, до этого у американского лидера также спросили, намерен ли он посетить Европу по случаю годовщины начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Я не уверен", - ответил американский лидер.

25 января телекомпания NBC сообщила, что Байден рассматривает возможность посетить в феврале несколько европейских стран. По данным источников NBC, поездка может быть приурочена к годовщине начала СВО. Телекомпания при этом не уточняла, возможен ли в рамках этого турне визит президента США на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее отмечала, что Соединенные Штаты намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала СВО, планирование этого идет полным ходом. При этом, по ее словам, власти США не имеют сейчас планов организации поездки президента страны Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО. До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркивал, что Байден, "когда придет время", может посетить Украину, но сейчас такой визит в его планы не входит.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Администрация США,
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