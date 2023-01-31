Байден заявил о планах посетить Польшу

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

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Как отмечают журналисты пресс-пула, до этого у американского лидера также спросили, намерен ли он посетить Европу по случаю годовщины начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Я не уверен", - ответил американский лидер.

25 января телекомпания NBC сообщила, что Байден рассматривает возможность посетить в феврале несколько европейских стран. По данным источников NBC, поездка может быть приурочена к годовщине начала СВО. Телекомпания при этом не уточняла, возможен ли в рамках этого турне визит президента США на Украину.