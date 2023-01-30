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45 минут назад

Генсек НАТО предположил, что Россия хочет установить контроль над Украиной

Илья Родин

Россия намеревается установить контроль над Украиной, заявил в ходе выступления в Сеуле в Институте продвинутых исследований генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

Генсек НАТО предположил, что Россия хочет установить контроль над Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не видим признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил конечную цель этого вторжения - взять под контроль соседа, контролировать Украину», - подчеркнул Столтенберг.

По оценке генсека, в Москве якобы «готовятся не к миру, а к противоположному».

Генсек НАТО обратился к Южной Корее с призывом по Украине

Столтенберг уточнил, что Россия в настоящее время мобилизует солдат, наращивает производство вооружений и военной техники.

Ранее генсек альянса сообщил, что прежних отношений между Брюсселем и Москвой после завершения военных действий «не будет».

В мире,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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