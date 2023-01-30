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10 минут назад

На Украине заявили, что не знают о причинах взрыва на иранских объектах

Елена Прошина

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Об этом у себя в социальных сетях заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Украина ответила на вопрос Ирана о причинах взрыва на военных объектах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее 29 января в Исфахане, расположенном в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже сообщалось, что неизвестные пытались атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из местных военных объектов. Попытка оказалась неудачной, поскольку один из дронов сбили, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

За этим последовал пост советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка: «Украина вас предупреждала». Из контекста возникало ощущение, что Киев напрямую связан с произошедшим в Исфахане. В связи с этим МИД Ирана вызвал к себе посла Украины и потребовал разъяснить высказывание Подоляка.

«Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах», — написал у себя Николенко.

При этом он указал, что Украина «неоднократно предостерегала Иран» о том, что «последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией». Также Николенко процитировал «персидскую народную мудрость», которая гласит: «не делай другому зла, и себе не навредишь».

В мире,Михаил Подоляк,Олег Николенко,Владимир Зеленский,
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