Украина ответила на вопрос Ирана о причинах взрыва на военных объектах

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Об этом у себя в социальных сетях заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Ранее 29 января в Исфахане, расположенном в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже сообщалось, что неизвестные пытались атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из местных военных объектов. Попытка оказалась неудачной, поскольку один из дронов сбили, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

За этим последовал пост советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка: «Украина вас предупреждала». Из контекста возникало ощущение, что Киев напрямую связан с произошедшим в Исфахане. В связи с этим МИД Ирана вызвал к себе посла Украины и потребовал разъяснить высказывание Подоляка.

«Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах», — написал у себя Николенко.