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21 минуту назад

ООН прокомментировала атаку дронов на объект Минобороны Ирана

Lenta.ru

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал атаку дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане, призвав все стороны инцидента к сдержанности и соблюдению суверенитета других стран, сообщает РИА Новости.

ООН прокомментировала атаку дронов на объект Минобороны Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы с обеспокоенностью следим за сообщениями об инцидентах в Исламской Республике Иран в минувшие выходные», — заявил он, упомянув, в частности, предполагаемую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военный объект в Исфахане в субботу, 28 января.

По его словам, на фоне возросшей напряженности в регионе всем сторонам необходимо проявить сдержанность и уважение к суверенитету и целостности других государств, исключив любые действия, которые могут привести к эскалации.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на атаку дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Он привел персидскую народную мудрость «не делай другому зла — и себе не навредишь». Николенко отдельно отметил, что Киеву неизвестны причины взрывов на иранских военных объектах.

В мире,Олег Николенко,Стефан Дюжаррик,ООН,
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