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57 минут назад

Премьер Нидерландов обсудил с Байденом поставки оружия Киеву

Илья Родин

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в Twitter, что провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. Он добавил, что обсудил с коллегой события на Украине и поставки ей вооружений и военной техники. Об этом пишет РИА «Новости».

Премьер Нидерландов обсудил с Байденом взаимодействие по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рютте напомнил, что ранее побывал с официальным визитом в Вашингтоне. Он уточнил, что в телефонном разговоре обсудил с американским лидером международную повестку, поставки оружия Украине, сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

«Поговорил только что по телефону с Джо Байденом о последних событиях на Украине, поставках оружия и сотрудничестве с НАТО», - пояснил премьер-министр.

Две страны отказались поставлять оружие Украине

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Южную Корею расширить объемы поставок Киеву, дополнить гуманитарную и экономическую помощь военной.

В мире,Марк Рютте,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,
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