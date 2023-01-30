Премьер Нидерландов обсудил с Байденом взаимодействие по Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в Twitter, что провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. Он добавил, что обсудил с коллегой события на Украине и поставки ей вооружений и военной техники. Об этом пишет РИА «Новости».