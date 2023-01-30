Премьер Нидерландов обсудил с Байденом взаимодействие по Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в Twitter, что провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. Он добавил, что обсудил с коллегой события на Украине и поставки ей вооружений и военной техники. Об этом пишет РИА «Новости».
Рютте напомнил, что ранее побывал с официальным визитом в Вашингтоне. Он уточнил, что в телефонном разговоре обсудил с американским лидером международную повестку, поставки оружия Украине, сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
«Поговорил только что по телефону с Джо Байденом о последних событиях на Украине, поставках оружия и сотрудничестве с НАТО», - пояснил премьер-министр.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Южную Корею расширить объемы поставок Киеву, дополнить гуманитарную и экономическую помощь военной.