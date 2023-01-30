Бывший генпрокурор Украины заявил о необходимости максимальной мобилизации

Украине срочно нужна «максимальная мобилизация», заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он добавил, что в настоящее время на фронте сложилась критическая ситуация, на кону якобы стоит само существование страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла», - заявил Луценко.
По его оценке, отсутствуют причины, по которым человек может прятаться от мобилизации. Он пояснил, что Украина может прекратить свое существование.
Луценко подчеркнул, что сложилась поистине критическая ситуация.