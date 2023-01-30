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1 час назад

Бывший генпрокурор Украины заявил о необходимости максимальной мобилизации

Илья Родин

Украине срочно нужна «максимальная мобилизация», заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он добавил, что в настоящее время на фронте сложилась критическая ситуация, на кону якобы стоит само существование страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Бывший генпрокурор Украины заявил о необходимости максимальной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла», - заявил Луценко.

По его оценке, отсутствуют причины, по которым человек может прятаться от мобилизации. Он пояснил, что Украина может прекратить свое существование.

Луценко подчеркнул, что сложилась поистине критическая ситуация.

В мире,Юрий Луценко,
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