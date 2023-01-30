Бывший генпрокурор Украины заявил о необходимости максимальной мобилизации

Украине срочно нужна «максимальная мобилизация», заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он добавил, что в настоящее время на фронте сложилась критическая ситуация, на кону якобы стоит само существование страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.