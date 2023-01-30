Турции предрекли выход из НАТО после публичных сожжений Корана

Есть вероятность, что Турция выйдет из НАТО после публичных сожжений Корана в Швеции и Дании. Такое мнение в беседе с «360» высказал журналист-международник Хаял Муаззин.

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Он отметил, что акции с сожжением Корана оскорбили не только Турцию, но и весь исламский мир. При этом шведские власти абсолютно пассивно реагируют на происходящее. Муаззин считает, что с помощью этих акций они хотят отвлечь внимание граждан он проблем внутри страны. Более того, есть вероятность, что таким образом Запад стремиться разжечь межконфессиональную войну. Однако с какой целью неясно, ведь и Швеции, желающей вступить в НАТО, и Европе наоборот невыгодно портить отношения с Турцией.

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При этом, по словам Муаззина, Анкара думает о выходе из альянса еще с 2018 года.

«Я общался с турецкими политиками: по их словам, конечно, сегодня есть вероятность, что Турция выйдет из НАТО. Почти все окружение Эрдогана заявляет, что это пора сделать. Эрдоган и сам понимает, что приходит новый мировой порядок, в котором будут другие лидеры — Китай, Россия, Иран, Индия и Турция», — добавил он.

Журналист обратил внимание, что у Анкары всегда были и есть альтернативные пути. В частности, Турция может объединиться с Китаем или присоединиться к другим интеграционным образованиям, в том числе ШОС, ЕврАзЭС и БРИКС. При таком развитии событий Анкара может стать опасным противником для Запада, оставив «американцев в аутсайдерах на Ближнем Востоке». Таким образом выход Турции из НАТО, а также победа России на Украине, приведут к неизбежному развалу североатлантического альянса, уверен Муаззин.