В МИД Украины высказались о причинах взрыва на военном объекте в Иране

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках беспилотников в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану: "Украина предупреждала вас". Как сообщило в понедельник агентство Tasnim , после этого заявления МИД Ирана вызвал посла Украины в Исламской Республике. Дипломату было предложено разъяснить высказывания Подоляка.

В ночь на воскресенье агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, произошел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.