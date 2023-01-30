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34 минуты назад

В МИД Украины заявили, что не знают о причинах взрыва на военном объекте в Иране

ТАСС

Министерство иностранных дел Украины не располагает сведениями о причинах взрыва на объекте Минобороны Ирана в городе Исфахане. Об этом в понедельник заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В МИД Украины высказались о причинах взрыва на военном объекте в Иране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках беспилотников в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану: "Украина предупреждала вас". Как сообщило в понедельник агентство Tasnim, после этого заявления МИД Ирана вызвал посла Украины в Исламской Республике. Дипломату было предложено разъяснить высказывания Подоляка.

"Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах", - написал представитель МИД Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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В ночь на воскресенье агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, произошел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.

В мире,Михаил Подоляк,Олег Николенко,
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