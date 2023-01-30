В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
34 минуты назад

Экс-советник Кучмы призвал объявить Зеленскому импичмент

RT на русскомиещё 1

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал объявить импичмент нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Он обвинил политика в нарушении конституции страны.

Экс-советник Кучмы призвал объявить Зеленскому импичмент
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соскин заявил, что Зеленский разгромил Конституционный суд страны и незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда?

"Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?" — приводит РИА Новости слова Соскина.

Он также напомнил, что украинский президент принял закон о медиа, который уничтожает свободу слова внутри страны.

В мире,Олег Соскин,Владимир Зеленский,Леонид Кучма,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители