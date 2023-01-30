Экс-советник Кучмы призвал объявить Зеленскому импичмент

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал объявить импичмент нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Он обвинил политика в нарушении конституции страны.

Соскин заявил, что Зеленский разгромил Конституционный суд страны и незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда?

"Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?" — приводит РИА Новости слова Соскина.