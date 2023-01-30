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9 минут назад

Сунак отреагировал на слова генерала США о слабости британской армии

Илья Родин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что армия его страны все еще остается «боевой силой высшего уровня». Об этом пишет телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Сунак отреагировал на слова генерала США о слабости британской армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее некий «высокопоставленный американский генерал» заметил в разговоре с главой Минобороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом, что британская армия в настоящее время не расценивается как боевая сила высшего уровня.

Кроме того, в понедельник, 30 января, глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд рассказал, что армия Великобритании находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на значительные инвестиции на протяжении двух десятилетий.

Журналисты обратились к Риши Сунаку с вопросом о том, как он оценивает мощь британских солдат, считает ли он армию королевства по-прежнему сильной.

В Британии признались в «ужасном состоянии» армии

По данным канала, премьер-министр ответил утвердительно. Он добавил, что правительство страны обеспечивает вооруженные силы снаряжением и возможностями, необходимыми для отражения будущих угроз. Также власти страны утвердили десятилетний план на сумму 242 млрд фунтов стерлингов.

В мире,Риши Сунак,Тобиас Эллвуд,Бен Уоллес,
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