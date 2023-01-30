Лидеры двух стран заявили об историческом переломном моменте в мире

Сейчас мир находится в историческом переломном моменте. Такое мнение по итогам встречи высказали премьер-министры Японии и Греции Фумио Кисида и Кириакос Мицотакис . Их слова приводит ТАСС.

«Мир сейчас находится в историческом переломном моменте, а также в самой сложной обстановке в сфере безопасности с момента окончания Второй мировой войны», — гласит совместное заявление Кисиды и Мицотакиса по итогам встречи в Токио.

Одной из ключевых тем их переговоров стало сотрудничество Японии и Греции. В частности, главы стран назвали друг друга «стратегическими партнерами» и договорились об укреплении связей в области безопасности. Помимо этого Кисида и Мицотакис указали на «важность усиления участия НАТО для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и неприемлемость «любых односторонних попыток изменить статус-кво силой», в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.