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10 минут назад

Главы Японии и Греции заявили об историческом переломном моменте в мире

Елена Прошина

Сейчас мир находится в историческом переломном моменте. Такое мнение по итогам встречи высказали премьер-министры Японии и Греции Фумио Кисида и Кириакос Мицотакис. Их слова приводит ТАСС.

Лидеры двух стран заявили об историческом переломном моменте в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мир сейчас находится в историческом переломном моменте, а также в самой сложной обстановке в сфере безопасности с момента окончания Второй мировой войны», — гласит совместное заявление Кисиды и Мицотакиса по итогам встречи в Токио.

Одной из ключевых тем их переговоров стало сотрудничество Японии и Греции. В частности, главы стран назвали друг друга «стратегическими партнерами» и договорились об укреплении связей в области безопасности. Помимо этого Кисида и Мицотакис указали на «важность усиления участия НАТО для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и неприемлемость «любых односторонних попыток изменить статус-кво силой», в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Также глава Японии в контексте обсуждения ситуации в Восточном Средиземноморье попросил своего греческого коллегу посодействовать в отмене ограничений введенных Евросоюзом на импорт продуктов после аварии на АЭС «Фукусима-1».

В мире,Кириакос Мицотакис,НАТО,ЕС,
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