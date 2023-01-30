"Страна.ua" сообщила о взрыве в Днепре

В городе Днепр на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает в социальных сетях украинское издание "Страна.ua".
"В Днепре сообщают о взрыве", - пишет издание.
Отмечается, что в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствовали данные украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в областях прозвучал в 14:21 и 14:22 по мск.
Также стало известно о том, что в городе Очаков Николаевской области Украины произошли взрывы. С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент России Владимир Путин.