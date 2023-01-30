"Страна.ua" сообщила о взрыве в Днепре

В городе Днепр на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает в социальных сетях украинское издание "Страна.ua".

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"В Днепре сообщают о взрыве", - пишет издание.

Отмечается, что в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствовали данные украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в областях прозвучал в 14:21 и 14:22 по мск.