В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
23 минуты назад

"Страна.ua" сообщила о взрыве в Днепре

Газета.Ru

В городе Днепр на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает в социальных сетях украинское издание "Страна.ua".

"Страна.ua" сообщила о взрыве в Днепре
Фото: YouTubeYouTube

"В Днепре сообщают о взрыве", - пишет издание.

Отмечается, что в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствовали данные украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в областях прозвучал в 14:21 и 14:22 по мск.

Также стало известно о том, что в городе Очаков Николаевской области Украины произошли взрывы. С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент России Владимир Путин.

В мире,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители