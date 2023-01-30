Две страны отказались поставлять оружие Украине

Глава венгерского Министерства обороны Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что власти Венгрии и Австрии отказались участвовать в поставках вооружения Украине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на агентство MTI.
После переговоров со своим коллегой из Австрии Клаудией Таннер он подчеркнул, что обе страны хотят избежать эскалации конфликта.
«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии», – отметил Криштоф Салай-Бобровницки.
Он также добавил, что Вена сохраняет нейтральный статус, а Австрия тоже не посылает оружие в зону боевых действий.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что не собирается поставлять вооружение на Украину.
«У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», – сказал он.