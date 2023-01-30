Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не собирается поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
«У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», – рассказал он.
Отмечается, что Вучич ранее заявлял, что СВО стала причиной давления на Сербию со стороны стран Запада, в том числе касательно санкций против России. При этом сам президент Сербии отмечает, что присоединение страны к антироссийским санкциям не принесёт заметных результатов.
Ранее Вучич допустил свою отставку во благо Сербии.