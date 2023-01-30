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1 час назад

Сербия не планирует поставлять оружие Украине

Елена Прошина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не собирается поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», – рассказал он.

Отмечается, что Вучич ранее заявлял, что СВО стала причиной давления на Сербию со стороны стран Запада, в том числе касательно санкций против России. При этом сам президент Сербии отмечает, что присоединение страны к антироссийским санкциям не принесёт заметных результатов.

Вучич обратился к Джоковичу после его триумфа на Australian Open

Ранее Вучич допустил свою отставку во благо Сербии.

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