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1 час назад

Стали известны новые имена участников военно-биологических проектов США

Илья Родин

Россия получила новые данные об основных фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Из отчетных документов мы получили новую информацию о ключевых фигурантах так называемых украинских проектов, которые до сих пор оставались в тени», - уточнил Кириллов.

Военачальник отметил, что ранее ведомство приводило имена участников военно-биологических программ. В списке оказались представители Демократической партии США, сотрудники Пентагона и аффилированных с ним подрядных организаций.

По его словам, в обновленном списке - исполнительный директор Labyrinth Global Health Карен Сейлорс, директор института исследований систем «хозяин-патоген» Колин Джонсон, глава компании «Баттель» Льюис фон Таер.

Полученные материалы будут направлены в СК РФ для принятия соответствующих мер по привлечению виновных к ответственности, пояснил Кириллов.

В Минобороны заявили о причастности США к появлению пандемии COVID-19

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало информацию о специфике деятельности США на Украине. В частности, были названы имена главных фигурантов военно-биологических проектов.

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