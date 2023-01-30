Стали известны новые имена участников военно-биологических проектов США

Россия получила новые данные об основных фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Из отчетных документов мы получили новую информацию о ключевых фигурантах так называемых украинских проектов, которые до сих пор оставались в тени», - уточнил Кириллов.

Военачальник отметил, что ранее ведомство приводило имена участников военно-биологических программ. В списке оказались представители Демократической партии США, сотрудники Пентагона и аффилированных с ним подрядных организаций.

По его словам, в обновленном списке - исполнительный директор Labyrinth Global Health Карен Сейлорс, директор института исследований систем «хозяин-патоген» Колин Джонсон, глава компании «Баттель» Льюис фон Таер.

Полученные материалы будут направлены в СК РФ для принятия соответствующих мер по привлечению виновных к ответственности, пояснил Кириллов.