Австрия предложила Грузии помощь для получения статуса кандидата в члены ЕС

"Господин премьер-министр (Грузии Ираклий Гарибашвили - прим. ТАСС) рассказал мне, что сделано для того, чтобы были выполнены данные ЕС рекомендации, и нам очевидно, что это выполнить непросто, но стоит идти в этом направлении, прикладывать усилия, вкладывать больше инвестиций, так как этот процесс даст множество изменений и во внутриполитическом отношении. Для тех, кто берет на себя за это политическую ответственность, это большой вызов, и я предложил господину премьер-министру помощь во всех направлениях с нашей стороны", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Гарибашвили в Тбилиси.