В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Канцлер Австрии предложил Грузии помощь для получения статуса кандидата в члены ЕС

ТАСС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил грузинской стороне помощь для выполнения рекомендаций, которые позволят республике получить статус кандидата в члены ЕС.

Австрия предложила Грузии помощь для получения статуса кандидата в члены ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Господин премьер-министр (Грузии Ираклий Гарибашвили - прим. ТАСС) рассказал мне, что сделано для того, чтобы были выполнены данные ЕС рекомендации, и нам очевидно, что это выполнить непросто, но стоит идти в этом направлении, прикладывать усилия, вкладывать больше инвестиций, так как этот процесс даст множество изменений и во внутриполитическом отношении. Для тех, кто берет на себя за это политическую ответственность, это большой вызов, и я предложил господину премьер-министру помощь во всех направлениях с нашей стороны", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Гарибашвили в Тбилиси.

В свою очередь премьер-министр отметил, что республика выполнила большинство рекомендаций, остается окончательное принятие нескольких законов, которые отправлены на проверку в Венецианскую комиссию. Кроме того, Гарибашвили призвал грузинскую оппозицию перейти в конструктивный режим работы для понижения степени поляризации, как того требует ЕС.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.

В мире,Карл Нехаммер,Ираклий Гарибашвили,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители