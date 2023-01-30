Австрия предложила Грузии помощь для получения статуса кандидата в члены ЕС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил грузинской стороне помощь для выполнения рекомендаций, которые позволят республике получить статус кандидата в члены ЕС.
"Господин премьер-министр (Грузии Ираклий Гарибашвили - прим. ТАСС) рассказал мне, что сделано для того, чтобы были выполнены данные ЕС рекомендации, и нам очевидно, что это выполнить непросто, но стоит идти в этом направлении, прикладывать усилия, вкладывать больше инвестиций, так как этот процесс даст множество изменений и во внутриполитическом отношении. Для тех, кто берет на себя за это политическую ответственность, это большой вызов, и я предложил господину премьер-министру помощь во всех направлениях с нашей стороны", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Гарибашвили в Тбилиси.
В свою очередь премьер-министр отметил, что республика выполнила большинство рекомендаций, остается окончательное принятие нескольких законов, которые отправлены на проверку в Венецианскую комиссию. Кроме того, Гарибашвили призвал грузинскую оппозицию перейти в конструктивный режим работы для понижения степени поляризации, как того требует ЕС.
Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.