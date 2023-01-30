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29 минут назад

Зеленский прибыл в Николаевскую область

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ракетные удары по Николаевской области в ходе оперативного совещания, которое он провел в этом регионе. Кадры со встречи были опубликованы в Telegram-канале главы государства.

Зеленский приехал в Николаевскую область
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам президента Украины, темой совещания стала ситуация на юге Украины, «последствия ракетных атак».

«Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления», - заявил Зеленский.

Сегодня в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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