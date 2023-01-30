Зеленский приехал в Николаевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ракетные удары по Николаевской области в ходе оперативного совещания, которое он провел в этом регионе. Кадры со встречи были опубликованы в Telegram-канале главы государства.

По словам президента Украины, темой совещания стала ситуация на юге Украины, «последствия ракетных атак».

«Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления», - заявил Зеленский.

Сегодня в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.