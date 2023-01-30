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50 минут назад

Миланович: Украина никогда не вернет Крым

Елена Прошина

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, Крым больше никогда не будет украинским. Об этом пишет РИА Новости.

Миланович: Украина никогда не вернет Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Запад отнял у Сербии Косово и русские сошлются на аннексию республики.

«Пока вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и тоже, что и Германия, и РФ не одно и тоже, ни одна другая страна, кроме США (не может быть равноценным оппонентом РФ - ред.), что есть болезненный факт и опасность, все эти разговоры не имеют смысла. Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю, …ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии», - сказал Миланович.

По его словам, рано или поздно ситуация с Косово должна была случиться и с другим государством.

«Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны», - указал президент Хорватии.

При этом он подчеркнул, противник Украины – Россия, а «это опасная страна».

В мире,Зоран Миланович,
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