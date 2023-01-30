Миланович: Украина никогда не вернет Крым

«Пока вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и тоже, что и Германия, и РФ не одно и тоже, ни одна другая страна, кроме США (не может быть равноценным оппонентом РФ - ред.), что есть болезненный факт и опасность, все эти разговоры не имеют смысла. Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю, …ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии», - сказал Миланович.