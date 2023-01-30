Президент Хорватии: Россию провоцировали на конфликт с 2014 года

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года. Об этом сообщает 24sata.

Такое заявление Миланович сделал, отвечая на вопросы журналистов после церемонии проводов хорватского контингента в Литву в рамках миссии НАТО.

«С 2014 по 2022 год мы наблюдаем, как кто-то провоцирует Россию», - сказал он.

Также Миланович заявил, что поставленные Украине советские танки были уничтожены, и западные танки, которые теперь решили выделить США и ЕС, «ждет та же судьба».

«Решение не в смене власти в России. Немецкие танки в Харькове сблизят их с китайцами. Это нехорошо», - подчеркнул он

Хорватский президент добавил, что власти Украины «патологически ненавидят русских».

«Хорваты не так ненавидели сербов, как там ненавидят русских». <…> Если вы не можете положить конец этому безумию, уйдите с дороги, потому что это дойдет и до вас», - предупредил Миланович.

Он отметил, что ЕС все глубже и глубже погружается в конфликт со сверхдержавой, подчеркнув, что это создает риски применения ядерного оружия.

Также хорватской президент заявил, что Крым никогда больше не будет частью Украины.

Миланович подчеркнул, что Хорватия не должна оказаться «в полной зависимости от чьей-то воли, на которую она не имеет никакого влияния».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что Россию могли спровоцировать действия НАТО.