Нетаньяху ушел от вопроса о причастности Израиля к удару по Ирану

Вопрос о возможном участии армии Израиля в атаке на военный завод в Иране остается открытым. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклонился от обсуждения темы причастности Израиля к удару по Ирану в интервью CNN. Об этом сообщило ТАСС.

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Ранее представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер исключил причастие американской армии в бомбардировке военного завода в Иране и предположил, что к атаке причастен Израиль.