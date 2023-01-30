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1 час назад

Украинские СМИ анонсировали новые громкие отставки

Никита Бородкин

Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина в ближайшее время ждет отставка. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По информации СМИ, Гутцайт уже возглавил Национальный олимпийский комитет, в котором он будет работать после отставки из министерского кресла. Рябикина якобы ждет назначение на пост посла в Китае.

В качестве нового министра молодежи и спорта рассматривается кандидатура советника главы офиса президента Украины Елены Говоровой. Вместе с тем не исключено, что ведомство могут и вовсе ликвидировать, объединив его с министерством культуры и информационной политики. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики.

Напомним, что 24 января кабмин Украины уволил замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также замминистра социальной политики страны Виталия Музыченко. Также 22 января сообщалось об отставке подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского.

Два крупных чиновника на Украине ушли в отставку из-за скандалов

Также президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. Кроме-того, правительство уволило глав пяти областных военных администраций.

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