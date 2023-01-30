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1 час назад

На Украине заговорили о возможной отставке двух министров

Lenta.ruиещё 3

На Украине заговорили о возможной отставке двух министров — главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта, а также министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

На Украине заговорили о возможной отставке двух министров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Гутцайт уже возглавил Национальный олимпийский комитет, а главе «мертворожденного» Министерства стратегический отраслей промышленности Рябикину прочат место посла Украины в Китае.

Заменить Гутцайта после его увольнения, по данным источников «Украинской правды», может призер сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутат Киевсовета и советник главы офиса Владимира Зеленского Елена Говорова. При этом не исключается, что министерство и вовсе могут ликвидировать, объединив с Минкультуры.

«Кроме того, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики», — отмечает издание.

Министру энергетики Герману Галущенко и главе Минобороны Алесею Резникову, уверяют источники, пока отставка не грозит.

Ранее в отставку ушел замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным украинских СМИ, он может стать главой областной военной администрации на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

В мире,Вадим Гутцайт,Герман Галущенко,Кирилл Тимошенко,Павел Рябикин,Владимир Зеленский,
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