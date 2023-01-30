Глава МИД Египта приедет в Россию на переговоры

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри приедет в Россию для участия в двухсторонних переговорах. Глава МИД арабской страны отправится в РФ вечером в понедельник, 30 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ходе визита в Москву Шукри планирует обсудить ситуацию на Украине. Российский МИД подтвердил, что переговоры пройдут 31 января. От России в них будет участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров.

В 2022 году главы МИД России и Египта уже обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. «Египет вновь подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога», — заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров. Глава египетского МИД также отметил, что обе стороны понимают важность достижения мира.