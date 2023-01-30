Боррель признал неспособность запретить Африке торговать с Россией

У Евросоюза нет возможности запретить африканским странам торговать с Россией. Об этом заявил в интервью газете Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать», - заявил он.

На минувшей неделе Боррель посетил ЮАР и Ботсвану. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в ЮАР. Ему удалось посетить Эсватини и Анголу.

Ранее Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время своего африканского турне предупредила страны о последствиях нарушения санкций в отношении России. Вопрос, который касается ограничений против РФ, обсуждался со всеми государствами, указала она.

Весной прошлого года конгресс США приступил к рассмотрению проекта, согласно которому Вашингтон может отслеживать российское политическое влияние, кампании по дезинформации и деятельность связанных с Россией частных военных компаний на континенте. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявил, что американский законопроект о «противодействии злонамеренной деятельности России в Африке» противоречит международному праву.