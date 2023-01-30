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26 минут назад

Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка

ТАСС

МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Посла Украины вызвали в МИД Ирана из-за слов Подоляка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане, сообщило агентство Tasnim.

Отношения Украины и Ирана оказались на грани разрыва

В воскресенье Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках БЛА в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану: "Украина предупреждала вас".

В мире,Михаил Подоляк,
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