Посла Украины вызвали в МИД Ирана из-за слов Подоляка

МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка .

Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане, сообщило агентство Tasnim.

В воскресенье Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках БЛА в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану: "Украина предупреждала вас".